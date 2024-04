Estudante de 11 anos morre após passar mal em colégio de Guaratuba

Foto: Redes sociais

O menino Enzo dos Passos Fagundes, de 11 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (24), no Prono Socorro de Guaratuba, depois de passar mal na escola. O caso chocou a cidade e provocou comoção nas redes sociais.

Ele era aluno do Colégio Estadual Zilda Arns e passou mal no banheiro. Ele estava com dor de cabeça e ânsia de vômito e a direção da escolas chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Levado para o Pronto Socorro já desacordado, ele foi atendi pela equipe médica que tentou reanimá-lo.

Ainda não foram informadas as causas da morte.