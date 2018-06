Alex Antun volta a ocupar Secretaria da Saúde de Guaratuba

O vereador licenciado Alex Elias Antun volta a assumir a Secretaria de Saúde. A posse foi na manhã desta quarta-feira (6). Ele é funcionário de carreira do Município, no cargo de fisioterapeuta.

Ex-secretário de Saúde na gestão da ex-prefeita Evani Justus, elegeu-se como o vereador mais votado em 2016, com 705 votos. Em outubro de 2017 licenciou-se da Câmara para assumir o cargo de secretário do Esporte e do Lazer.

Alex Antun continua respondendo, interinamente, pelo Esporte, até a nomeação de um novo secretário.