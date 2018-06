Inscrições para cursos técnicos terminam nesta 5ª feira

Termina nesta quinta-feira (21) o prazo para inscrições nos cursos técnicos dos colégios estaduais.

Os cursos têm duração de um a dois anos, oferecidos na modalidade subsequente, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio. Eles são totalmente gratuitos e ofertados em colégios e centros de educação profissional da rede pública estadual.

No Litoral são dez cursos em cinco instituições e três cidades. As aulas começam em no dia 30 de julho, com exceção do Curso de Informática, no Colégio Estadual Joaquim da Silva Mafra, que tem início em janeiro de 2019.

Antonina

Colégio Estadual Brasílio Machado: Curso Técnico em Segurança do Trabalho / Curso Técnico Meio Ambiente / Curso Técnico em Portos

Guaratuba

Colégio Estadual Joaquim da Silva Mafra: Curso de Informática – início em janeiro.

Paranaguá

Colégio Estadual José Bonifácio: Curso de Logística / Curso de Administração de Empresa

Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga: Curso Técnico em Comércio Exterior / Curso Técnico em Portos

Instituto de Educação: Curso de RH / Curso Vendas

Inscrições – As inscrições devem ser feitas diretamente nos estabelecimentos de ensino que ofertam o curso pretendido. O candidato deve entregar ficha de inscrição e ficha de pontuação preenchidas; fotocópia e original do RG e CPF; fotocópia e original do histórico escolar ou declaração de conclusão de curso/ensino; declaração emitida pela instituição de ensino para aluno bolsista; termo de ciência do estágio obrigatório preenchido, quando existir estágio no curso; comprovante de renda familiar.