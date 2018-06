Licitação da PR-809 terá propostas abertas no dia 29 de junho

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) definiu as novas datas para recebimento e abertura de propostas para a licitação das obras da rodovia PR-809, a Faixa de Infraestrutura, em Pontal do Paraná.

De acordo com o DER, a transferência dos prazos foi necessária para permitir que o órgão respondesse adequadamente ao grande número de questionamentos técnicos que surgiram no decorrer do processo.

Conforme o aviso divulgado nesta terça-feira (19) no portal www.comprasparana.gov.br e que será publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20), os envelopes podem ser entregues até o dia 28 de junho no Protocolo Geral do DER-PR, na Avenida Iguaçu, 420 – bairro Rebouças, em Curitiba. O horário é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. As propostas dos interessados serão abertas no dia 29 de junho, às 14h30.

Rodovia – A concorrência pública compreende a construção de uma nova rodovia com 19,7 quilômetros de extensão (PR-809), paralela à PR-412, entre a PR-407 e Pontal do Sul; implantação e melhorias de quatro acessos rodoviários entre as PRs 809 e 412, nos balneários Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Atami; execução de cinco viadutos e quatro pontes, além da readequação e ampliação do canal de macrodrenagem com 15,3 quilômetros.

O critério para definição do vencedor do certame será o de menor preço, desde que atendidos os critérios de habilitação do edital. A duração dos trabalhos está estimada em 24 meses. O valor máximo da licitação é de R$ 270,4 milhões.