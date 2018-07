Jogos da Juventude começam nesta semana em Guaratuba e Matinhos

Acontece nesta sexta-feira (13), em Guaratuba, abertura da fase regional dos 31º Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). As disputas começam no sábado e vão até a segunda-feira (16).

A abertura será às 20h, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, no bairro Cohapar.

Participam equipes do Litoral e da Região Metropolitana de Curitiba, com exceção da Capital, totalizando 23 municípios. São esperados 2.000 atletas, 200 dirigentes e técnicos, além das torcidas.

As provas de basquete acontecem na Arena Vicente Gurski, em Matinhos. Em Guaratuba serão disputados os torneios de futebol, futsal e voleibol. O handebol terá disputas em Matinhos e Guaratuba.

Confira o calendário dos jogos