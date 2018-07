Abertas inscrições do vestibular do IFPR

Estão abertas, até o dia 27 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo IFPR 2019. Em Paranaguá, são 120 vagas em cursos técnicos de nível médio e 192 no ensino superior.

Em todo o Estado, são 3.685 vagas no ensino médio e 2.403 de nível superior, em 24 cidades.

As provas serão aplicadas simultaneamente, em uma única fase, no dia 14 de outubro de 2018, das 14h às 18h. O pedido de isenção da taxa de inscrição (R$ 50) pode ser realizado até 10 de agosto.

A novidade para este ano é a inclusão do transtorno de espectro autista (TEA) entre os 5% de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Do total de vagas ofertadas pelo Instituto Federal do Paraná, 80% são destinadas a cotas de inclusão social e 20% à ampla concorrência.

Todos os cursos técnicos e superiores oferecidos pelo Instituto Federal do Paraná são gratuitos (não há cobrança de mensalidade).

Candidatos que não têm acesso à Internet poderão se dirigir a um dos campi do IFPR, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 17h, no período destinado às inscrições. O endereço dos campi encontram-se no site do Instituto Federal do Paraná.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 12 de novembro de 2018 na página virtual da Funtef.

Inclusão social

Dos 80% de vagas destinadas à inclusão, 60% são voltadas a estudantes de escolas públicas, 10% para candidatos pretos ou pardos, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Os editais criam categorias que visam garantir e incentivar o acesso de candidatos pretos, pardos, indígenas e com deficiência. No caso das vagas para estudantes de escolas públicas (60% do total), por exemplo, foi estabelecida uma divisão garantindo que metade dessas vagas seja ocupada por estudantes cujas famílias tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio, considerando a reserva de vagas proporcional para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O detalhamento dessas categorias está disponível nos anexos dos editais que regem o processo.

Editais e informações