Matinhos recebe etapa do Circuito Brasileiro Profissional de Surf

Nos dias 2, 3 e 4 de novembro a cidade de Matinhos volta a ser o palco das atrações para o Circuito Paranaense de Surf , com o 30 Pés Pro/Am de Surf.

As provas são válidas para o ranking paranaense amador e profissional e também valendo 350 pontos para o Abrasp Tour, circuito profissional brasileiro, o que deve atrair atletas de diversos estados. A categoria profissional terá uma premiação total de R$ 6 mil.

A disputa em Matinhos corresponde à 4ª etapa do Circuito Paranaense Profissional, que tem ex integrante do Circuito Mundial, o surfista local de Matinhos Jihad Khodr.

O evento ainda contará ainda com as categorias amadoras: será a 3° etapa do Circuito Paranaense Amador.

Milton Conceição, proprietário da empresa 30 Pés, conta que está muito feliz em poder realizar mais um evento, principalmente com a chancela da Abrasp. Ele está entusiasmado com o momento que o surf profissional está vivendo com a excelente fase dos surfistas brasileiros no circuito mundial e com a possibilidade do surfista paranaense Peterson Crisanto ingressar na primeira elite da WSL. Conceição também frisa a importância do Circuito Amador que é à base dos nossos futuros campeões.

As inscrições já estão abertas e maiores informações podem ser obtidas através do telefone/ whats 041 998295160;

30 Pés PRO/AM 2018

3ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2018

4ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Profissional 2018

2, 3 e 4 de novembro – Matinhos

Categorias: Profissional, Junior (Sub-18), Mirim (Sub-16), Iniciantes (Sub-14, Infantil (Sub-12), Feminino Open, Feminino Infantil (Sub-12), Máster, Curitiba, Universitário.

Realização: Oceam (Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos)

Supervisão: Federação Paranaense de Surf/ Abrasp

Patrocínio: 30 Pés, Okdook, Prefeitura Municipal de Matinhos e Secretaria de Esporte Turismo de Matinhos.

Com informações da Federação Paranaense de Surf