Ministério do Trabalho autua empresas no Porto de Paranaguá

Uma operação da Superintendência Regional do Trabalho do Paraná (SRT-PR) no Porto de Paranaguá resultou na notificação de 18 empresas e na emissão de 72 autos de infração para quatro empresas – incluindo a responsável pelo Terminal de Contêineres.

Na ação, realizada entre 8 e 11 de outubro, foram interditados equipamentos e setores nos quais havia risco grave e iminente de acidentes de trabalho. Foi constatada também a falta de equipamentos adequados para proteção coletiva e individual dos trabalhadores e de equipamentos de combate a incêndio. Os extintores disponíveis estavam com prazo de validade vencidos e os hidrantes, inativos.

As irregularidades verificadas foram notificadas ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho e ao Corpo de Bombeiros.

A SRT-PR informa que uma nova ação será realizada no porto ainda em 2018.

Fonte: Ministério do Trabalho