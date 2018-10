Antonina e Matinhos defendem o Litoral no Bom de Bola

Os colégios estaduais Moysés Lupion e Sertãozinho, de Antonina e Matinhos, respectivamente, disputam a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, na categoria futebol de campo.

O torneio, denominado Bom de Bola, decide os campeões até esta quarta-feira (24), em São Mateus do Sul, na região Sudoeste.

A abertura da fase final aconteceu no sábado (20), com a participação de aproximadamente 1.500 atletas de 54 municípios.

Mais de 100 mil participantes

Mais de 100 mil pessoas estiveram envolvidas nas disputas da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná e dos Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola em 2018, sendo que 396 municípios foram representados nas duas competições, tendo no ano de 2014 atingido a sua totalidade.

