Prefeitura de Guaratuba distribui senhas para castração de cães e gatos

Moradores de Guaratuba com renda familiar até 3 salários mínimos podem conseguir a castração gratuita de seus animais de estimação.

A Secretária Municipal do Meio Ambiente vai entregar senhas aos interessados entre terça-feira (23) e sexta-feira (26), das 7h30 ao meio-dia.

O número é limitado. O contrato entre a Prefeitura e a organização SOS Vira Lata prevê 500 castrações em 12 meses.

A Secretaria do Meio Ambiente fica na rua Capitão João Pedro, 283, Centro.

É preciso apresentar os seguintes documentos e informações:

CPF

Documento com foto

Comprovante de residência

Comprovante de renda familiar

Comprovante em cadastro social do governo federal, caso faça parte

Carteira de vacinação do animal, caso tenha

Comprovante do número do microchip, caso o animal possua

E-mail válido do tutor ou familiar