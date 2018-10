PM intercepta maconha que viria para Guaratuba

Policiais militares de Guaratuba e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Curitiba conseguiram, neste sábado (27), interceptar um carregamento de maconha que viria para a cidade.

O serviço velado da PM solicitou apoio da equipe da Capital ao receber uma informação de que dois traficantes locais teriam encomendado grande quantidade da droga. Eles sabiam que a carga seria entregue em um veículo de cor escura, em determinada altura da rua Baltazar Carrasco dos Reis, no bairro Rebouças.

Por volta das 21h30, os policiais do Cope chegaram ao local e abordaram dois homens que estavam próximos a um Fiat Uno, de cor preta. No carro, dentro do forro das laterais, foram encontrados 24 tabletes de maconha.

Os dois homens, Dayner Beletini, de 19 anos, e Raí Resende, de 23 anos, confirmaram que a droga seria entregue a uma pessoa de Guaratuba, mas disseram que não sabiam o nome.

Fonte e fotos: Comunicação Social do 9º BPM