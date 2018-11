MC Du Corre vai representar Litoral em Batalha de Rimas

O guaratubano Eduardo Alexandre “MC Du Corre” sagrou-se campeão da Batalha de Rimas do litoral paranaense

A etapa regional, também chamada de Batalha da Onda Sonora, aconteceu no sábado (28), em Matinhos. Cerca de 300 pessoas assistiram, no Pico de Matinhos, a disputa entre oito MCs do Litoral.

“MC Du Corre” vai representar a região na final estadual que será disputada em novembro, em Curitiba.

Outro guaratubano, Deivid “DR” Ribeiro, ficou em terceiro lugar. Quem quiser conhecer a cultura do rap e do hip hop e prestigiar os MC’s de Guaratuba, eles se reúnem todos os domingos na Praia Central, por volta das 15h.

No vídeo acima, uma batalha de rias entre “Du Corre” (de preto) e “MC DR” (de vermelho). Fonte: Batalha Da Central (https://www.facebook.com/BdCGTBA/)

Com colaboração de Felipe Lazoski