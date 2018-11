Confira a programação da Festa de N. Sra. do Rocio

Troca do manto, encontro jovem, show e procissões iniciaram a 205ª Festa de N. Sra. do Rocio

Diversas atividades marcaram o primeiro final de semana da festa da Padroeira do Paraná, a expectativa é um público recorde nos próximos eventos

O sábado, 3, foi cheio de emoções no Santuário do Rocio. Com calor e sol intenso os organizadores, comerciantes e trabalhadores da festa, faziam os últimos preparativos para a abertura. Repentinamente, no meio da tarde, uma ventania seguida de chuva, estragou barracas, rasgou cartazes, espalhou mercadorias, encheu de folhas e assustou os presentes. Passado o temporal, verificou-se, com alívio, que foram danos materiais e foi mantida a programação da noite.

Na missa de abertura, transmitida ao vivo pelas redes sociais, foi feita a tradicional “Troca do Manto” e abençoadas as equipes de trabalho da festa. Depois os jovens cantaram e vivenciaram momentos de oração e partilha na Igreja. No final da noite, os cantores Andréia Sales e Márcio Cruz da TV Evangelizar, fizeram a gravação do programa “Farol”.

No domingo, os constantes períodos de chuva também preocuparam os organizadores. Mesmo com uma menor participação, foi possível realizar a 5ª Cavalgada da Fé e a 7ª Procissão Ciclística, eventos alegres e de belas imagens.

Para os próximos dias, há uma grande movimentação para o novenário (6 a 14 de novembro) nos 4 horários: 6, 9, 15 e 19 horas e para a “Moto Romaria” e a Procissão Motorizada, sábado (10) e a Procissão Marítima, no domingo, dia 11.

Causa surpresa aos visitantes o número de fiéis que participam das novenas, principalmente no horário das 6 da manhã. Na cidade de Paranaguá há muitas décadas, a fé e a tradição levam centenas de moradores, principalmente de trabalhadores portuários e comerciários amanhecerem no Santuário para pedir e agradecer graças para Nossa Senhora do Rocio.

Padre Joaquim Parron, reitor do Santuário, diz que uma das alegrias dos Missionários Redentoristas é promover estes eventos abertos à participação de todos. “Ricos e pobres, empreendedores e trabalhadores, pessoas de todos os lugares, crenças, opiniões e culturas são muito bem vindos a esta Festa, que tem como intenção reunir o povo neste lugar abençoado com “A alegria do Evangelho que enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” nas palavras do Papa Francisco.

205ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio – Padroeira Do Paraná

3 a 18 de novembro

Local: Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio

Bairro do Rocio – Paranaguá

De 6 a 14 de novembro: 6h, 15h, 19h – Novenas



Dia 10

10h – “1ª Moto Romaria de NSra do Rocio”

16h – 12ª Procissão Motorizada

Dia 11

10h – 15ª Procissão Marítima

Dia 15

10h – Missa Solene

14h – Show do Padre Manzotti,

16h – Procissão Solene “dos Milagres”

21h – Show de Moacyr Franco

Todos os dias parque, área de compras e setor de alimentação

Todas as noites shows musicais







Texto e fotos: Giolete Babinski