Pronto Socorro de Guaratuba terá uma parte funcionando na Operação Verão

O Pronto Socorro de Guaratuba terá mais 130 m² de área construída e vai ficar com quase 800 m². Haverá mais duas salas de consultas, uma delas para cadeirantes, mais espaço e leitos nas enfermarias e o dobro de leitos na emergência – de quatro para oito.

Na quinta-feira (8), o prefeito Roberto Justus vistoriou a obra ao lado de membros do Conselho Municipal de Saúde e alguns veículos de comunicação. De acordo com o prefeito, além das ampliações e da reforma na estrutura, haverá grandes mudanças no fluxo interno para melhorar o trabalho dos profissionais e o atendimento da população.

Estão sendo investidos cerca de R$ 390 mil na obra, que tem prazo para conclusão em abril de 2019. Segundo o engenheiro responsável, Márcio Araújo de Menezes, 60% está pronto. Ele afirmou que uma parte do Pronto Socorro poderá ser aberta ao atendimento no mês de dezembro e vai receber um pouco da demanda da temporada de verão, que será atendida principalmente no Hospital Municipal – o hospital também teve investimentos e ampliação, inclusive com a mudança da Secretaria Municipal de Saúde que funcionava no mesmo prédio.

Mais recursos para ampliação – Nesta semana, o prefeito Roberto Justus vai a Brasília tentar liberar R$ 1 milhão para uma ampliação ainda maior no Pronto Socorro. Os recursos foram conseguidos pelo deputado federal Osmar Bertoldi, que não se reelegeu, na gestão do ex-ministro da Saúde e também deputado federal Ricardo Barros. O prefeito disse à reportagem que a liberação não está assegurada, mas ele tem esperança em conseguir o recurso.

Com o dinheiro, será possível anexar o prédio onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol ao Pronto Socorro, aumentando ainda mais sua capacidade – a creche vai ser transferida em 2019 para o atual prédio do Fórum de Justiça na rua José Nicolau Abagge, que está sendo desocupado pelo Judiciário.