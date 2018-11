Prefeito cria sindicância e afasta 4 servidores da Secretaria de Segurança

O prefeito Roberto Justus determinou o afastamento de quatro servidores da Secretaria Municipal da Segurança Pública investigados na sindicância sobre a gravação de imagens de mulheres pelas câmeras de segurança da Prefeitura de Guaratuba.

Eles ficarão afastados por 30 dias, prazo para a conclusão da Sindicância que a pura o caso.

As portarias como o afastamento dos servidores e da abertura da Sindicância foram publicadas agora a tarde no Jornal Oficial do Município, nº 550.

As portarias

PORTARIA Nº 11.238

Data: 27 de novembro de 2.018.

Súmula: Determina instauração de Sindicância para apurar fatos

denunciados por meio da imprensa e de compartilhamentos de

internet, designado para tal mister uma comissão especial de

sindicância.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no

uso das suas atribuições legais, e, considerando:

que o princípio da eficiência exige a ordem administrativa e a

qualidade dos serviços;

que é dever da autoridade a instauração com a máxima

presteza, de procedimento administrativo visando a apurar

notícias de irregularidade no serviço público ou de faltas

funcionais,RESOLVE:

Art. 1 º Constituir Comissão Especial de Sindicância, com a

atribuição de apurar os fatos objeto de Denúncia formulada por

todos os veículos de imprensa e mídias sociais no estado do

Paraná e em todo o país, a partir do dia 26 de novembro de

2018, objeto do pedido de abertura de sindicância protocolado

sob nº 23296/2018, bem como os fatos conexos que emergirem

no decorrer dos trabalhos, quanto à prática de conduta ilegal no

desempenho de função por servidores municipais lotados na

Secretaria Municipal de Segurança Pública;

Art. 2º Nomear como membros da Comissão Especial aqui

designada os servidores: Carla Vieira Schuster Pinto, advogada,

cadastrada no CPF sob nº 552.733.519-87, ocupante do cargo de

Procurador; Tania Malinoski Bartolome, Bacharel em Direito,

cadastrada no CPF sob nº 553.342.709-06, ocupante do cargo de

Técnico Administrativo; Erika Karoline de Assis, Bacharel em

Direito, cadastrada no CPF sob nº 076.291.729-66, ocupante do

cargo de Agente de Fiscalização; Marcos Vinicius Lobo Leomil,

acadêmico de Direito, cadastrado no CPF sob nº 803.836.889-

49, Técnico Administrativo; Robson Pinheiro, Gestor Público,

cadastrado no CPF sob nº 033.332.129-43, ocupante do cargo de

Gestor Público;

Art. 3º Fixar o prazo improrrogável de 30 dias, para conclusão

dos trabalhos;

Art.4º Ultimada a sindicância deverá a Comissão apresentar

relatório conclusivo, o qual deverá apontar quais os dispositivos

legais violados, a materialidade e a presunção de autoria para

que seja determinada a instauração do devido processo

administrativo disciplinar.

Art. 5º A comissão contará com a presente de um servidor do

Controle Interno em suas reuniões, conforme recomendação nº

08/2018 do Ministério Público.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 27 de novembro de

2.018.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

PORTARIA Nº 11.239

Data: 28 de novembro de 2.018.

Súmula: Determina o afastamento preventivo de servidores da

Secretaria Municipal da Segurança Pública, do exercício das

funções do cargo que ocupam.

O Prefeito de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das suas

atribuições legais, e tendo em vista denúncias recebidas por

meio da imprensa e de compartilhamentos de internet, tendo em

vista o tipo de funções que exercem, relacionadas ao

monitoramento de lugares, visando à segurança de pessoas e

bens, tendo ainda em vista o melhor interesse público, bem

como a determinação de instauração de Sindicância por meio da

Portaria de nº 11.238/18, RESOLVE:

Art. 1º Determinar o afastamento preventivo do exercício dos

seus cargos pelo prazo prorrogável de 30 (trinta) dias, os

Servidores: Bruno Rafael Rauh, Técnico Administrativo,

matrícula funcional nº 14621, portador de cédula de identidade

RG nº 23345755, cadastrado no CPF sob nº 919.995.709-44;

Gilton Pamplona Filho, Técnico Administrativo, matrícula

funcional nº 15141, portador de cédula de identidade RG nº

46738934, cadastrado no CPF sob nº 708.619.199-04;

Alexandre Machado Batista, Técnico em Segurança e

Monitoramento, matrícula funcional nº 63271, portador de

cédula de identidade RG nº 137547503, cadastrado no CPF sob

nº 019.581.717-60; e Israel Claudio Pereira, Técnico em

Segurança e Monitoramento, matrícula funcional nº 62371,

portador de cédula de identidade RG nº 415653411, cadastrado

no CPF sob nº 223.475.638-31, todos lotados na Secretaria

Municipal da Segurança Pública, sem qualquer prejuízo de sua

remuneração, nos termos da Lei 777/97, art. 219 e parágrafos, a

fim de que, como sindicados, não venham a influir na apuração

dos fatos objeto da sindicância em referência, possibilitando à

Comissão, o bom desempenho de seus trabalhos.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 28 de novembro de 2.018.

ROBERTO JUSTUS Prefeito