Aumento do pedágio vale a partir de quinta-feira, 13

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa que o reajuste das tarifas de pedágio de cinco das seis concessionárias do Anel de Integração entrará em vigor a partir da 0h (zero hora) desta quinta-feira, dia 13.

Após receber as resoluções homologatórias da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), o DER-PR encaminhou nesta terça-feira (11) à Imprensa Oficial as portarias números 424 a 428/18, que autorizam as empresas Ecovia, Caminhos do Paraná, Ecocataratas, Rodonorte e Viapar a cobrar as novas tarifas em 24 praças de pedágio.

Nas portarias, que deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (12), constam as tabelas com os valores homologados pela Agepar para cada categoria de veículo.





Confira aqui todas as tarifas do Anel de Integração

Fonte: DER