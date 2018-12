Guaratuba entrega matrículas dos imóveis para 193 famílias

A Prefeitura de Guaratuba entregou neste sábado (15), as matrículas definitivas dos imóveis para 193 famílias que viviam em terrenos de posse. A entrega foi feita no Salão da Igreja São José Operário.

Esta foi a última fase do programa para estas famílias, com a entrega da matrícula definitiva, registrada em cartório. A partir de agora são oficialmente proprietários dos seus imóveis. Outras centenas de famílias também foram cadastradas e seus processos continuam em andamento, com previsão de receberem os documentos definitivos no primeiro semestre de 2019.

Ao todo, serão atendidas pouco mais de 1.000 famílias nos bairros no Piçarras e nos bairros Mirim e Carvoeiro. Elas são atendidas pela empresa Henrique Móvel Legal, contratada pela Cohapar. O custo da regularização para as famílias é de R$ 1.600,00, pagos em 20 parcelas de R$ 80,00.

Aeroporto – Entre os beneficiados, estão 23 famílias ocupavam uma área de segurança no entorno do Aeroporto, e que, por decisão da justiça, foram obrigadas a desocupar o local.

Elas não faziam parte do programa, mas devido a situação emergencial, o prefeito Roberto Justus destinou um terreno do Município do outro lado do Aeroporto, mas fora da área de segurança aeroviária. A partir de agora, elas poderão solicitar ligação de luz e água de maneira formal. De acordo com a Prefeitura, a Sanepar assumiu o compromisso de abrir um processo para cada proprietário, facilitando a instalação da rede de água.

Além da regularização das posses, a Prefeitura de Guaratuba teve registrados de 15 terrenos, e depois décadas, também confirmou o Aeroporto como propriedade do Município.

Informações e fotos: Prefeitura de Guaratuba