Caminhoneiro de Sergipe morre em acidente na BR-376

Foto: PRF

O motorista Manuel Alves Bispo Filho morreu em acidente na BR-376, ocorrido na noite do sábado (22), no município de Guaratuba.

O acidente foi registrado às 21h23 no km 667,4. O caminhão, de placa NVL 2380, licença de Areia Branca/Sergipe, estava com carga de coco verde e seguia no sentido Santa Catarina.

Chovia e a pista estava molhada no momento do acidente, conforme a equipe da Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência.

Era uma descida e o caminhão tombou fora da pista. O condutor do caminhão é natural de Itabaiana, Sergipe, e morreu no local.

Com informações de Cassia Santana / Infonet