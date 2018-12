Calor e chuva só de verão nas praias do Paraná

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

Calor nas praias do Paraná no sábado, domingo e segunda-feira, neste feriadão do Ano Novo.

A previsão do Simepar é de temperaturas elevadas e com chance de chuvas rápidas e localizadas entre a tarde e à noite, chuvas típicas de verão.

Para segunda-feira, dia 31, a tendência é de termos pouca chuva durante a noite. Indicativos para o momento da virada é apenas de presença de nuvens em algumas cidades, com temperaturas altas.

Chuva mais generalizada, com maior risco de temporais, apenas para o final da próxima semana, a partir de sexta-feira (4).