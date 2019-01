PM calcula 1,75 milhão de pessoas nas praias

Os números da Polícia Militar parecem exagero. Segundo a estatística oficial da Operação Réveillon da PM, 1,75 milhão de pessoas passaram a virada do ano nas praias: 250 mil em Pontal do Paraná, 500 mil em Matinhos e aproximadamente de 1 milhão de pessoas em Guaratuba, “considerando todo o público flutuante na cidade”.

Guaratuba – foto: Prefeitura

O balanço divulgado abrange desde às 6 horas de segunda-feira (31/12) até às 6 horas de terça-feira (1°/1). Nas três cidades, 513 pessoas foram abordadas, 53 encaminhadas às delegacias. Foram lavrados 46 Termos Circunstanciados (TCs) de crimes de menor potencial ofensivo. No mesmo período o Corpo de Bombeiros fez 73 resgates, 3.142 orientações e 2.826 advertências.

De acordo com a Coordenação Operacional da Operação Verão Paraná 2018/2019, houve ainda cinco casos de violência doméstica e apreensões de porções de maconha (24 gramas), 32 mudas de maconha e a lavratura de 16 notificações de trânsito

Além das equipes de reforço da Operação Verão Paraná 2018/2019, foram aplicados efetivos de unidades especializadas como da Companhia Tático Móvel de Trânsito (COTAMOTRAN) do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A atuação foi para prevenir crimes e atender situações de emergência quando surgissem. Em Guaratuba (PR) foi aplicado o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) para auxiliar na coordenação de policiamento e no monitoramento do fluxo de pessoas.

Durante o dia e a noite de Réveillon os policiais militares distribuíram 1.925 pulseirinhas de identificação em diversos pontos das praias. Isso para evitar que crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais se perdessem e não tivessem meios para serem rapidamente localizados.

MATINHOS – A PM intensificou a presença e atendeu um caso de violência doméstica, encaminhou 35 pessoas à delegacia e flagrou uma situação de tráfico de drogas. Também foram lavrados 12 Termos Circunstanciados por perturbação de sossego e seis por uso de drogas.

PONTAL DO PARANÁ – As equipes da Subárea da cidade atuaram em todos os balneários onde havia grande movimentação de pessoas e com trios elétricos. As equipes atenderam três casos de violência doméstica, encaminharam sete pessoas suspeitas. Também foram lavrados oito Termos Circunstanciados (quatro por ameaça, dois por uso de drogas, um por perturbação de sossego e um por vias de fato).

GUARATUBA – Os militares estaduais lavraram oito Termos Circunstanciados, sendo seis por perturbação de sossego, um por desacato e um por lesão corporal.

Por volta de 2 horas, próximo a um dos trios elétricos em uma briga um rapaz foi ferido na barriga por uma garrafa de vidro quebrada. Ele recebeu o amparo dos policiais militares até a chegada da equipe do Samu, que o encaminhou para o hospital da cidade.

CORPO DE BOMBEIROS – Somente no último dia do ano, os bombeiros militares fizeram 2.826 advertências, 3.142 orientações e entregaram 2.228 pulseirinhas de identificação. Houve ainda 191 acidentes com água-viva e os guarda-vidas atenderam 73 resgates.

Matinhos – Foto: Soldado Amanda Morais