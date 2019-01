Pescador encontra corpo de rapaz que se afogou em Pontal

Um pescador localizou nesta manhã de terça-feira (22) o corpo do rapaz que se afogou em Pontal do Paraná.



Khrislãn Malcolm, de 19 anos, morador de Engenheiro Beltrão, na região Central, estava na água, com um amigo de 16 anos quando ambos começaram a se afogar. O amigo conseguiu chegar à praia e Khrislãn desapareceu. Isso aconteceu por volta das 19h, no balneário Grajaú.

O Corpo de Bombeiros fez diversas buscas com botes e o helicóptero da Polícia Militar até o escurecer e retomou a atividade pela manhã.

Por volta das 8h15, o corpo foi avistado no mar por um pescador na altura do balneário Carmery, cerca de 1 quilômetro do local do desaparecimento.

Familiares estavam no local e fizeram o reconhecimento do corpo. Este é o 11° óbito por afogamento na Operação Verão 2018/2019, que começou no dia 21 de dezembro.