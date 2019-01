Balanço da Operação Verão destaca trabalho dos guarda-vidas

“Mais de 70 mil orientações e advertências foram feitas pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros no litoral do Paraná nos primeiros 30 dias de operação Verão Paraná 2018/2019”, destaca o balanço oficial divulgado nesta terça-feira (22).

O número corresponde a um aumento de 17,89% nas ações preventivas se comparado ao mesmo período da temporada passada. Os dados foram divulgados pela Coordenação Geral da Operação Verão Paraná, nesta tare, em Matinhos.

De 21 de dezembro de 2018 até 20 de janeiro de 2019 o Corpo de bombeiros registrou 10 mortes por afogamento, aumento de 66,67%. Nesta terça-feira (22), foi encontrado o corpo da 11ª vítima.

“As mortes ocorridas são de pessoas que entraram na água fora do horário de atendimento dos guarda-vidas ou fora da área de protegida por estes profissionais, demarcadas com as bandeiras de perigo e alerta. Por isso, orientamos a população para se banhar sempre entre as bandeiras compostas pelas cores vermelho sobre amarelo e próximo aos guarda-vidas”, afirmou o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB) e coordenador das ações dos Bombeiros no Litoral desta temporada, tenente-coronel Gerson Gross.

Também foram registrados nos primeiros 30 dias um aumento de 9,07% no número de pessoas queimadas por águas-vivas (subiu de 904 no período da temporada anterior para 986); aumento de 35,92% nos resgates (de 618 para 840). “Um resgate na praia é identificado pelo bombeiro e denominado desde grau 1 até grau 6, sendo que a partir do grau 3 a pessoa precisa ser hospitalizada e o Corpo de Bombeiros acompanha a evolução desta vítima até que tenha alta, por exemplo”, explica o tenente-coronel.

Os bombeiros também registraram aumento no combate a incêndio de 7,27% (de 55 para 59); alta também no número de crianças perdidas/encontradas (71,24%) – de 372 para 637 e de entrega de pulseirinhas de identificação (6,13%), ou seja, subiu de 18.523 para 19.659 nesta temporada. “Crianças identificadas, são crianças seguras. A pulseirinha contribui para o encontro mais rápido dos responsáveis”, completa o tenente-coronel.

App – A novidade para esta temporada é o aplicativo Corpo de Bombeiros do Paraná, que possibilita um rápido contato do usuário com os bombeiros em casos de emergência e para atualizar a localização dos 89 postos guarda-vidas. “O aplicativo conta com todas as localizações dos postos guarda-vidas para que a população possa se banhar próximo a um profissional, com rota, inclusive por GPS; além destas facilidades, tem várias informações de como agir em caso de emergência e também os alertas para temporal, raios, chuva e ventos”, descreve Gross.

Estrutura – O Corpo de Bombeiros está com serviços reforçados no litoral do Estado desde o início da Operação Verão Paraná. Dos 700 bombeiros militares que atuam nas praias, 450 são guarda-vidas e estão nos postos em toda a orla marítima, além do apoio de 23 guarda-vidas civis (que fizeram treinamento com o Corpo de Bombeiros). Além dos postos fixos, o Corpo de Bombeiros disponibiliza postos móveis para atender os municípios de Morretes e Antonina. São quase 60 km de extensão de áreas frequentadas por banhistas nos diversos balneários da faixa litorânea.

“O Corpo de Bombeiros continuará aplicando os esforços necessários para proporcionar segurança e conscientização aos banhistas e veranistas. Além dos guarda-vidas, atendemos as demandas inerentes à atividade de bombeiro, como combate a incêndio, busca e salvamento, vistorias e segurança contra incêndio e pânico nas edificações, com um reforço de efetivo para melhor servir a população”, lembra.