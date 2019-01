Precaução contra febre amarela fecha parques no Litoral

IAP fecha por 15 dias unidades de conservação estaduais no Litoral. “A determinação é uma precaução por conta da ocorrência de casos de febre amarela no estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná, no Vale do Ribeira, nos municípios de Registro, Iporanga e El Dorado”, informa o órgão.

A ordem de fechamento a visitas começa a valer nesta quinta-feira (24). A determinação abrange as Áreas de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba e Guaraqueçaba, extensas regiões que incluem propriedades rurais, residências, estradas etc. Também inclui o Parque Estadual do Boguaçu, em Guaratuba, que não é cercado e tem até áreas invadidas por residências. O fechamento, nesses casos, acaba sendo unicamente formal.

Procurada pelo Correio, a Assessoria de Comunicação do IAP explicou que “a determinação é que as pessoas evitem esses lugares e para quem mora ao redor o ideal é procurar se prevenir por meio da vacina”. “Realmente não temos controle de alguns lugares que são abertos, mas o nosso papel também é orientar quais os riscos”, respondeu .

Quanto às Estações Ecológicas, será permitida a entrada de pesquisadores com a apresentação da carteirinha de vacinação contra a febre amarela.

O IAP ressalta que os macacos não são vetores da febre amarela e sim vítimas. A morte deles é um alerta que ajuda a população a se prevenir.

Confira a relação das Unidades que estarão fechadas:

Parque Estadual do Boguaçu

Parque Estadual Pico Paraná

Parque Estadual Roberto Ribas Lange

Parque Estadual do Palmito

Parque Estadual da Graciosa

Parque Estadual do Pau Oco

Parque Estadual Rio da Onça

Parque Estadual das Lauráceas

APA Guaratuba

APA Guaraqueçaba

AEIT Marumbi

Recomendação – O IAP também recomenda o fechamento das Unidades Municipais, Federais e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).