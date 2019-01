Prefeito de Guaratuba entrega vans para área social

O prefeito Roberto Justus entregou, na manhã desta quarta-feira (30), três novas vans para a Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social.

A secretária Lourdes Monteiro explica que os veículos vão atender diversos programas como o Cras Volante, que leva assistência à área rural, e o transporte dos participantes do Jovem Aprendiz – neste ano, 25 jovens de Guaratuba terão cursos no Sesc-Senac Caiobá, em Matinhos.

Os veículos também atenderão o Centro de Convivência da Terceira Idade e as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Porto Seguro.

A entrega das chaves pelo prefeito a Lourdes Monteiro foi acompanhada pelos secretários Jacson Braga e Alex Antun, e pelos vereadores Sérgio Braga e Vilson Linho e por servidores públicos.

As vans foram repassadas pelo Estado, com recursos conseguidos pelo deputado estadual Nelson Justus no Plano de Apoio aos Municípios (PAM). Chega a 20 o número de veículos adquiridos na atual gestão.