Guaratuba usa humor para conscientização no trânsito

“Guaratuba na Onda do Trânsito Seguro” foi o lema da ação da Prefeitura de Guaratuba na tarde desta quarta-feira (30), na avenida 29 de Abril. A “blitz” educativa pretendeu conscientizar através do humor motoristas e também pedestres sobre a importância da faixa de pedestres.

Com apitaço, com placas de “emoticons” (curtir, amei, risada, triste, uau e bravo), entrega de multa moral e palmas para quem respeitou a faixa, a galera da “blitz” da faixa de pedestre entregou material e fez orientações para um trânsito mais seguro.

O prefeito Roberto Justus também participou. Ele disse que respeitar a faixa de pedestres faz bem para a imagem da cidade, “para que Guaratuba seja um destaque também pela educação no trânsito, de um povo que respeita as leis de trânsito”.

A pedestre Vânia Carvalho, 44 anos, parabenizou a Prefeitura e disse que ações de conscientização são necessárias para que “os motoristas sejam mais conscientes, que a faixa é para parar, é para o pedestre,” ressaltou.

A Polícia Militar de Guaratuba acompanhou toda a ação. Não dar preferência ao pedestre é infração e gera multa, explicou o Sargento Kruczkeviczs, “a infração consta no art. 214 do Código de Trânsito Brasileiro, infração gravíssima, com multa de R$ 293 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação”. Se o pedestre fizer a travessia fora da faixa de pedestres, sua conduta também é considerada infração pelo art. 214 do CTB.

Em Guaratuba, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu desde agosto de 2018, 80 ocorrências de acidentes de trânsito.

A “blitz” educativa contou com a participação voluntária de funcionários da Prefeitura e foi organizada pelas secretarias Municipais da Saúde, da Segurança Pública, pelo Departamento de Comunicação e pelo Núcleo de Prevenção à Violência, Promoção da Saúde e Cultura da Paz.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba