Esporte do governo do Paraná será apenas nos finais de semana

O governo estadual reduziu as atividades do Esporte na Operação Verão para alguns eventos apenas nos finais de semana.

Também não está garantido que irá até “depois do Carnaval”, em março, como prometeu o governador Ratinho Júnior no lançamento do projeto, no dia 10 de janeiro. De acordo com o governo, a programação vai até o final de fevereiro.

Durou pouco o projeto, mas, segundo a equipe da Esporte Paraná, até este domingo, dia 3, foram feitos mais 120 atendimentos para veranistas e moradores locais dos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Nos primeiros 21 dias de ações, atividades foram realizadas em quatro postos fixos nas praias de Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste e Caiobá e no posto itinerante em Guaratuba, contando com cerca de 70 pessoas envolvidas desde o planejamento até a execução de todo o projeto.

No próximo final de semana, estão previstas duas atividades, ambas no sábado (9), em Matinhos. Pela manhã, a partir das 10h, uma ação de surf inclusivo, visando atender pessoas com deficiência física e intelectual. O evento contará com a orientação de profissionais especializados da academia Surf Treino, de Curitiba.

À tarde, a partir das 16h, é a vez da equipe do Curitiba Rugby interagir com os veranistas, apresentando a modalidade com exercícios e circuitos com os fundamentos da modalidade. O local será a praia de Caiobá, na altura da av. Atlântica 1.000.