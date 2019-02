Operação Litoral reforça judiciário durante o Carnaval

Começa nesta quinta-feira (28) a segunda etapa da Operação Litoral do Judiciário.

Durante o Carnaval, haverá um reforço nos juizados especiais cíveis e criminais de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. O Ministério Público do Paraná também designa promotores para atuarem no acompanhamento das audiências nos juizados especiais das três comarcas.

Nas infrações de menor potencial ofensivo, como perturbação do sossego, ameaça, lesão corporal leve ou uso de drogas, as polícias Civil e Militar atendem a ocorrência e intimam a parte a comparecer para a audiência preliminar, que normalmente ocorre no dia seguinte à lavratura do termo circunstanciado.

Locais dos Juizados Especiais

Pontal do Paraná

Rua Dona Alba de Souza e Silva, nº 1359

Telefone: (41) 3453-8170

Matinhos

Rua Antonina, nº 200

Telefone: (41) 3453-8103

Guaratuba

Rua Tiago Pedroso, nº 417

Telefone: (41) 3472-8962