Carnaval de Guaratuba lota a avenida 29 e anima a Barra do Saí

O Afoxé, cortejo de rua buscando a paz e harmonia dos foliões durante os dias de festa, iniciou o desfile do Carnaval de Guaratuba na avenida 29 de Abril, neste sábado (2).

Logo após os blocos Unidos do Guará e Família Sapo tomaram conta da avenida com muita animação. O concurso de blocos continua no domingo (3), com o desfile do bloco da Terceira Idade de Guaratuba. O resultado do concurso acontece no dia da Banda de Guaratuba, na segunda-feira (4).

Ainda no sábado, a bateria da Escola de Samba Unidos de Guaratuba preparou os foliões que seguiram os trios elétricos Águia, Avatar e Alucinação. A festa no primeiro dia de carnaval foi até as 2h.

Às 3h da madrugada entrou na avenida o último bloco, a equipe da limpeza, com a Transresíduos juntamente com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Infraestrutura, Obras e apoio da Segurança Pública que esteve presente durante todo o evento. Como nos outros dois anos, a limpeza na madrugada garante que a avenida principal esteja limpa para guaratubanos e visitantes ao amanhecer do outro dia.

A Polícia Militar estima que 250 mil pessoas estiveram na festa de Carnaval da Avenida 29.

Teve festa de Carnaval também na Barra do Saí com o bloco do Caranguejo, que movimentou toda a comunidade do bairro: moradores, veranistas e turistas.

Confira a programação do Carnaval Guaratuba 2019 para este domingo e também para a segunda-feira:

Domingo, dia 3

Bairro Coroados

18h às 22h – Carnaval de rua com trio elétrico

Av. 29 de Abril

20h30 – Concurso de Blocos Desfile

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

23h às 02h – Trios Elétricos

Segunda, dia 4

Av. Ponta Grossa até a Praia Central

Carnaval das Crianças

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba

Av. 29 de Abril

20h às 3h – Banda de Guaratuba

Resultado e Premiação dos Blocos

Desfile dos Campeões

Premiação do Camarote – Mais Bonito e Mais Animado

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trios Elétricos