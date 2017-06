Floresta do Palmito passa a ser parque estadual

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Floresta Estadual do Palmito, às margens da Rodovia das Praias (PR-407), passa à Categoria de parque Estadual, nesta segunda-feira (5).

O governador Beto Richa vem pessoalmente assinar o decreto, em cerimônia marcada para começar às 15h, na própria unidade de conservação. Com a mudança, aumenta a proteção da área, que passa de “uso sustentável” para “proteção integral”.

De acordo com a proposta levada à discussão em audiência pública no dia 23 de maio, o parque deve ter uma área maior do que a Floresta para promover a proteção necessária ao bioma, passando dos atuais 530 hectares para 1.200 hectares.

O governador assinará outro decreto que amplia a Estação Ecológica do Guaraguaçu, em Pontal do Paraná, que protege florestas de terras baixas, florestas de restingas, manguezais e caxetais.

O novo Parque Estadual do Palmito tem acesso pelo Km 4,3 da PR 407, no Município de Paranaguá. Foi criada em junho de 1998 com o objetivo de diminuir a exploração ilegal e predatória de palmito nativo, o juçara (Euterpe edulis).

Comente esta notícia