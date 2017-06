Entenda o que querem dizer os surdos de Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Se você não compreendeu a mensagem da professora Ligia Claudia Temóteo está na mesma situação dos vereadores e da grande maioria do público que assistia a sessão de segunda-feira (5).

Quando assistir o vídeo abaixo, com a tradução feita pelo intérprete, vai saber que a mesma falta de compreensão os surdos enfrentam com médicos, enfermeiros e atendentes de saúde e em diversos setores públicos e particulares.

Por isto, a professora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Município fez a provocação. Ela e os demais membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD) cobram o aumento dos cargos de intérpretes de Libras, o que vai melhorar o atendimento pelo menos nos órgãos públicos. Segundo afirmou, a criação de mais cargos será encaminhada pelo Executivo à Câmara. A recepção emocionada dos vereadores já mostrou que terá o apoio solicitado.

Conselhos de Políticas Públicas

Além da representante do CMDPD a sessão da Câmara teve as participações, na Tribuna Popular, de representantes dos conselhos municipais de Assistência Social, da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa.

Os pronunciamentos começaram com a servidora Shyrleide Lima, secretária dos conselhos, que falou da missão dos conselhos na definição e fiscalização das políticas públicas.

A estudante Cassiana Brito, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), lembrou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho.

O presidente Conselho Municipal da Pessoa idosa, Francisco Gonçalves, tratou do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho.

Assista aqui o trecho vídeo da sessão transmitida ao vivo pelo site da Câmara Municipal. O vídeo completo está em http://www.camaraguaratuba.pr.gov.br/tv-2/sess%C3%B5es-em-video/3571-sess%C3%A3o-plen%C3%A1ria-c%C3%A2mara-de-guaratuba-dia-05-de-junho-de-2017.html

