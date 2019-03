Adolescente de Matinhos é estuprada em entrevista de emprego em Matinhos

Na tarde de terça-feira (11), uma jovem procurou a Polícia Militar em Matinhos pedindo ajuda, pois acabara de ser estuprada. A adolescente informou que era moradora de Guaratuba e que teria vindo a Matinhos para uma entrevista de emprego ofertada por um homem de nome Vieira, em anúncio nos classificados do Facebook.

Ele encontrou-se com a pessoa na avenida Guarapuava, em Caiobá, por volta do meio-dia. Foi com o homem para uma quitinete onde deveria ser feita a entrevista de emprego e no local foi rendida pelo agressor, o qual a abusou sexualmente até por volta das 16h30.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local informado pela menor, mas o estuprador já tinha se evadido do local. Vizinhos disseram que ele estaria trabalhando em uma pizzaria. Lá informaram que o tal Vieira teria trabalhado apenas dois dias e foi embora sem ser efetivado no cargo por este motivo não sabiam seu nome completo.

A menor foi encaminhada ao Hospital Navegantes, e foi lavrado o boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A adolescente forneceu o número do telefone e fotos do acusado.

