Regional dos Jogos Escolares reúne 960 atletas em Matinhos

Matinhos recebe nesta sexta-feira (9) as equipes dos 22 colégios que participam da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná.

A competição vai reunir instituições da rede pública e privada dos municípios de Antonina, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná além do município-sede.

Todos fazem parte da área de abrangência do Núcleo Regional de Paranaguá e será disputada até o dia 15.

Os 960 atletas vão disputar os torneios de atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, tênis de mesa e xadrez nas divisões A (até 17 anos) e B (até 14), no masculino e feminino. Ela é seletiva para a macrorregional que acontece em julho na cidade de Paranaguá. O desfile de abertura acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h30, na Arena Vicente Gurski.

Após a solenidade de abertura acontece o primeiro jogo da competição. No vôlei masculino jogarão as equipes do Colégio Estadual Sertãozinho e C.E. Rocha Pombo, de Morretes, no vôlei masculino. As demais modalidades terão o início a partir do sábado.

De Guaratuba vão participar as equipes dos colégios 29 de Abril, Joaquim Mafra, Zilda Arns e Novo Espaço.

Segundo a coordenadora estadual dos JEPs, Márcia Tomadon, a competição traz vários benefícios aos estudantes. “O esporte é um instrumento transformador que contribui para que o estudante aceite regras e se transforme em um cidadão com valores coletivos. Esse é o nosso objetivo, fomentar o esporte e valores socioculturais em nossos estudantes”, destacou Márcia.

Os Jogos Escolares do Paraná Fase Regional Matinhos são promovidos pela Secretaria de Estado da Educação, com organização da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo em parceria com o Núcleo Regional de Educação e Escritório Regional do Esporte, com apoio do Município de Matinhos

Jairo Gomes / SEET

Comente esta notícia