Matinhos lança edital para músicos locais na festa de aniversário

A Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria de Educação, divulga o edital de chamamento público para artistas locais que queiram se apresentar durante as comemorações do aniversário de 57 anos da cidade, entre 8 e 16 de junho.

Os músicos e bandas vão receber entre R$ 500 e R$ 3.000 pelas apresentações.

O Edital de Credenciamento n.º 001/2024, e seus anexos estão disponíveis para download no portal do município, que pode ser acessado no endereço: https://matinhos.atende.net/…/edital-de-chamamento-para…

Desfile Cívico

A prefeitura também está cadastrando associações, ONGs e entidades em geral que queiram participar do desfile cívico do dia do aniversário, 12 de junho.

Interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Os canais para isso são: o Whatsapp (41) 984330877, e o e-mail [email protected], aos cuidados da professora Marilda. A data limite para enviar a solicitação é o dia 25 deste mês.