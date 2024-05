Por meio de leis de incentivo, TCP apoia 13 projetos sociais no Litoral e Curitiba

Em 2024, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, aportou em 13 projetos sociais, que atendem as populações de Paranaguá, Antonina, Curitiba e região. Na mais recente rodada de aportes realizada pela empresa, foram contemplados quatro projetos via Lei Rouanet; quatro via Fundo da Infância e Adolescência (FIA); três via Lei do Idoso; e dois via Lei do Esporte.

Ao longo dos 17 anos em que o Terminal destina parte dos impostos de suas operações a projetos sociais por meio de leis de incentivo fiscal, 94 iniciativas já foram contempladas com estes recursos. Segundo a gerente de marketing e assuntos administrativos da TCP, Patrícia Cobra, “o investimento em aportes é uma política permanente do Terminal e representa o nosso compromisso em fomentar ações que geram impacto social e melhoram a qualidade de vida nas comunidades atendidas, tanto na região portuária como na capital do estado”.

Projeto do Hospital Erasto Gartner deve levar atendimento hospital para até 600 idosos no diagnóstico e tratamento de diversos tipos de câncer. Foto: Divulgação/ Hospital Erasto Gaertner

Entre os projetos que receberam aportes está o “Pela Vida do Idoso em Tratamento de Câncer II”, executado pelo Hospital Erasto Gaertner. Durante a vigência do plano de trabalho, a entidade atende, bimestralmente, 600 pacientes idosos, oriundos do Sistema Único de Saúde, com a realização de procedimentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade no diagnóstico e tratamento de câncer.

O Hospital Pequeno Príncipe também foi uma das instituições de saúde contempladas pelos aportes. Os recursos destinados ao projeto “Pelo Direito a Vida IV” vão viabilizar investimentos em atendimento hospitalar e ambulatorial, de média e alta complexidade, para crianças e adolescentes, além de incentivar a formação continuada de profissionais de saúde e o fomento à inovação e pesquisa científica.

“Os projetos que envolvem o acesso à saúde para crianças, adolescentes e idosos são de grande interesse para o Terminal. Somados às iniciativas que levam educação, cultura, esporte e lazer, conseguimos contemplar ações em diferentes áreas, beneficiando os mais diversos públicos nas comunidades assistidas”, explica Patrícia.

No escopo dos projetos que promovem o acesso à cultura e educação, aportadas via Lei Rouanet, o “Plano Anual 2024” da Filarmônica Antoniense recebeu recursos do Terminal, garantido, assim, a continuidade do acesso a ações educativas e a oficinas de instrumentos musicais para crianças e adolescentes das regiões de Antonina e Paranaguá.

Filarmônica Antoniense leva educação, cultura e oficinas de diversos instrumentos musicais para jovens de Antonina e Paranaguá. Foto: Flavia Kalline

Trazendo atividades lúdica, interativa e acessível para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, o projeto itinerante “Caminhão Conhecendo os ODSs” também foi contemplado e deve levar sua programação para as comunidades de Paranaguá e região.

Já para os aportes realizado por meio da Lei do Esporte, a Associação de Handebol de Paranaguá recebeu recursos da TCP para viabilizar o aperfeiçoamento esportivo de atletas e a participação em competições nacionais da modalidade.

Até o fim de 2024, a TCP deve realizar mais três rodadas de aportes em projeto sociais por meio das leis de incentivo fiscal.