PUCPR promove III Congresso Humanidades Sustentáveis

Terceira edição do evento gratuito conta com mesas temáticas, oficinas, exposições e feira de produtos sustentáveis; encontros acontecem nesta terça (21) e quarta (22)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é palco de debates sobre mudanças climáticas, direito ambiental e sustentabilidade através da III edição do Humanidades Sustentáveis, evento acadêmico realizado pela Escola de Educação e Humanidades da Universidade. Os encontros acontecerão entre os dias 21 e 23 de maio, no Câmpus Curitiba. As inscrições são gratuitas e abertas à comunidade.

“Nossa proposta é dar visibilidade a temas sensíveis para a sociedade e para o Planeta. No III Humanidades Sustentáveis vamos refletir sobre empreendedorismo social, economia circular, o cuidado com a água e lembrar que aquilo que hoje vivemos no Rio Grande do Sul não é algo descolado das consequências de uma crise ambiental grave e que urge ações práticas em prol da continuidade da vida”, aponta a organizadora do evento e professora da PUCPR, Etiane Caloy Bovkalovski.

O projeto traz debates como “Direito Ambiental e o Direito à vida”; “A água e a sustentabilidade da vida no/do Planeta”; “Economia Circular”; e “Cooperativismo e Sustentabilidade: Casos e Desafios de Desenvolvimento”. As conversas serão realizadas por professores da PUCPR, além de convidados externos.

O evento também conta com oficinas práticas, que visam expor estratégias de reutilização de materiais recicláveis. Um exemplo é a oficina de “Pigmentos e Resíduos”, que mostrará aos participantes como utilizar maquiagem vencida para criar arte. Outra oficina disponível é a de “Compostagem na prática”, que ensina o passo a passo para criar uma composteira. O encontro também oferece uma Formação para Expositores, que abordará o tema de feiras sustentáveis e informações sobre economia circular.

Serviço

Evento III edição do Humanidades Sustentáveis

Data: de 21/05 a 23/05

Local: Bloco Amarelo, Câmpus Curitiba, PUCPR – Rua Imaculada Conceição 1155, Curitiba, PR

Inscrições em: https://eventum.pucpr.br/iii-congresso-humanidades-sustentaveis

Programação:

21/05

8h30 Abertura

9h às 10h15 – Mesa 1: Água para a paz e paz para a água

10h15 às 10h30 – Coffee Break

10h30 às 12h – Mesa 2: Direito Ambiental e o Direito à vida

14h às 16h – Formação para Expositores: Economia Circular e Mobilização para Feiras Sustentáveis

22/05

08h às 08h30 – A PUCPR é uma Blue University! Instalação do Grupo de Trabalho sobre Água pelo Reitor Ir. Rogério Mateucci

08h30 às 10h15 – Mesa 1: A água e a sustentabilidade da vida no/do Planeta

10h15 às 10h30 – Coffee Break

10h30 às 12h – Mesa 2: Economia Circular

14h às 16h – Oficina: Pigmentos e Resíduos: Como transformar maquiagens vencidas em arte

23/05

08h30 às 10h15 – Mesa 1: Economia Circular por Múltiplas Visões

10h15 às 10h30 – Coffee Break

10h30 às 12h – Mesa 2: Cooperativismo e Sustentabilidade: Casos e Desafios de Desenvolvimento

14h às 16h – Oficina: Compostagem na Prática