Fiscalização encontra desmatamento e construção no Parque do Boguaçu

Fiscalização encontra desmatamento e construção no Parque do Boguaçu

Uma ação conjunta dos órgãos ambientais, na manhã desta sexta-feira (17), flagraram mais um início de construção dentro do Parque Estadual do Boguaçu, em Guaratuba.

Policiais do Batalhão de Polícia Ambiental e equipe do Instituto Ambiental do Paraná (IAT) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente constataram corte de vegetação nativa em uma área destruída de mais de 2.000 metros quadrados.

Com auxílio da Secretaria Municipal de Obras, foi realizada a demolição da estrutura que já havia sido erguida.