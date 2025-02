1º Circuito de Capacitação Trabalhista reúne mais de 100 gestores

Fotos: Divulgação

O 1º Circuito de Capacitação Trabalhista de 2025, realizado na sexta-feira (7) em Curitiba, reuniu mais de 100 participantes de todas as regiões do Paraná. O evento contou com a participação do presidente nacional licenciado do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que defendeu a capacitação e a integração de lideranças para fortalecer o Trabalhismo.

Realizado pelo PDT Paraná e pela Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP), o evento também teve a participação do diretor do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas (CFGT), professor José Carlos Rassier, do presidente do PDT Paraná, deputado Goura, do coordenador da Regional Sul da FLB-AP, Nelton Friedrich, do vice-presidente da FLB-AP no Paraná, Cristiano Dionísio, e demais lideranças estaduais.

Na cerimônia de encerramento, Carlos Lupi destacou que a sigla, fundada por Leonel Brizola, seguirá defendendo os direitos das camadas mais vulneráveis da população, por uma nação “mais democrática, igual e justa”.

“Enfrentamos desafios a cada minuto e, por isso, a qualificação dos quadros é fundamental para garantir resultados efetivos. Vamos surpreender com um grupo unido“, disse.

Durante todo o dia, os participantes – entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadoras, vereadores, assessores e dirigentes partidários – tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia do Ciclo de Gerenciamento de Políticas Públicas desenvolvida pelo Centro de Gestores Trabalhistas.

O deputado Goura ressaltou o compromisso do PDT com sua história, com a formação de novos quadros e com o desenvolvimento integrado nas gestões trabalhistas.

O presidente do PDT Paraná aproveitou a oportunidade para presentear o presidente Carlos Lupi com duas fotografias inéditas de Leonel Brizola durante comício em Curitiba, de autoria do fotógrafo Júlio Covello.

Adesão às diretrizes do CFGT

O prefeito de Barra do Jacaré, Luiz Fabiano Zanatta, comunicou oficialmente sua adesão às diretrizes propostas pelo CFGT para a implantação da metodologia do Ciclo de Gerenciamento de Políticas Públicas.

Nas palavras do prefeito Zanatta “será uma oportunidade valiosa para melhorar a qualidade da gestão e o foco em políticas trabalhistas”.

O professor Rassier salientou que “o trabalho vai começar com a elaboração do Diagnóstico Situacional Municipal e, posteriormente, com a criação do Conselho Municipal da Governança Pública”.

Para o coordenador da Regional Sul da FLB-AP, Nelton Friedrich, o evento superou as expectativas.

“Foi muito bom. Mostra que tem uma demanda reprimida por formação. A riqueza que o PDT está possibilitando é indispensável, ainda mais em tempos como os que estamos vivendo. Não dá para ser mais do mesmo”, afirmou.

Participações

Além dos paineis de formação, o evento contou com a participação da coordenadora estadual de nucleação, Jeane Islena, que falou sobre a importância de incentivar e fortalecer a formação dos Núcleos de Base.

O vereador Marcos Vieira (Curitiba) e a vereadora Professora Ana Lúcia (Maringá) falaram sobre a importância de fortalecer a Frente de Vereadoras e Vereadores Trabalhistas do Paraná.

A vereadora Laís Leão, primeira mulher pedetista eleita para a Câmara Municipal de Curitiba, participou da mesa Cidades Sustentáveis, juntamente com Nelton Friedrich.

O Gestor de Projetos, Lucas Kogut, e a professora de Direito Constitucional da UFPR, Desiree Salgado, participaram do painel Gestão de Recursos, comandado pelo professor Rassier.

Também tiveram falas o vice-presidente da FLB-AP no Paraná, professor Cristiano Dionísio; a presidenta do PDT de Curitiba e presidente da Ação da Mulher Trabalhista no Paraná, Ana Moro; o prefeito de Barra do Jacaré, Fabiano Zanatta, e representantes dos movimentos de base: EcoTrabalhismo, Iracema Bernardes, Juventude Socialista, Luan Azevedo e PDT Negro, representado por Carine Piassetta.

Veja mais fotos no 1º Circuito Trabalhista no link: www.flickr.com/photos/mandatogoura/…