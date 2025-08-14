Simepar anuncia instalação da primeira estação meteorológica na Serra do Mar

Foto: Mandato Goura / Divulgação

O deputado estadual Goura (PDT) acompanhou, nesta terça-feira (12), visita técnica no Parque Estadual Pico Marumbi (PEPM) para reconhecimento e avaliação dos pontos onde serão instaladas duas novas estações meteorológicas do Simepar. A primeira será instalada na próxima semana.

A proposta de instalação das estações foi apresentada pelo deputado, a partir de uma demanda trazida pelo Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo), ao secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Rafael Greca, em reunião realizada no dia 15 de julho.

O objetivo é ampliar o monitoramento climático da região, diante do aumento de eventos extremos e da necessidade de informações de qualidade para prevenir tragédias.

Segundo o Simepar, a primeira estação será instalada na próxima semana na base do Parque Estadual Pico Marumbi. A segunda estação, no prazo de até 60 dias, será instalada no topo do Pico Olimpo, também conhecido como Pico Marumbi, o ponto mais alto do parque.

Foto: Arnaldo Alves / AEN

Previsão

“Estas estações vão beneficiar toda a população residente, os turistas e as pessoas que frequentam a região. A previsão de chuvas e eventos extremos, pode evitar acidentes causados pelas chamadas cabeças d’águas”, disse Goura.

Além do deputado Goura, participaram da visita o gerente de Hidrologia e Infraestrutura do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), José Eduardo Gonçalves, com a equipe técnica; o chefe do Parque Estadual do Marumbi e representante do Instituto Água e Terra (IAT), Gabriel Camargo Macedo e o representante do Cosmo, Lineu Filho.

O Cosmo desempenha papel essencial na prevenção de acidentes, operações de resgate e formação técnica no Parque Estadual do Marumbi.

“Buscamos o mandato para pleitear um recurso para a aquisição de uma estação simples. Porém, o Goura melhorou a ideia diante da demanda. Criou o ambiente de diálogo envolvendo o Cosmo, o Parque e o Simepar. E agora essa ação vai beneficiar a comunidade além do parque”, ressaltou Lineu Filho.

Foto: Mandato Goura / Divulgação

Estratégicas

“A ideia é compreender melhor como o clima especificamente nessa área se comporta. Principalmente a chuva, que é uma variável super importante para dar suporte para o pessoal que gerencia a área e também o pessoal que faz os resgates de possíveis turistas perdidos no local”, explica José Eduardo Gonçalves, gerente de Hidrologia e Infraestrutura do Simepar.

“As condições meteorológicas na serra são adversas. Sem os dados, sem o monitoramento, não é possível identificar a diferença. Por isso, a ideia é colocar um ponto de monitoramento a aproximadamente 1.500 metros de altura e um na base, que fica mais ou menos a 450 metros de altura em relação ao nível do mar”, detalha Gonçalves.

Além de beneficiar moradores do litoral, montanhistas e turistas que visitam os atrativos do Parque Estadual do Marumbi, o reforço no monitoramento climático também será um importante aliado para a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outros serviços de emergência e resgate.

O levantamento de dados vai ajudar na pesquisa de prevenção de eventos climáticos extremos e também nos alertas de cabeças d’água, eventos frequentes na região, que prejudicam o lazer dos banhistas e, muitas vezes, colocam vidas em risco.