1º “Liquida Paranaguá” oferece descontos com ações especiais para o Dia dos Pais

Começa nesta sexta-feira (25) à primeira edição do “Liquida Paranaguá”, uma grande campanha promocional organizada para impulsionar o comércio, movimentar a economia local e aquecer as vendas no período que antecede o Dia dos Pais.

A ação segue até o dia 16 de agosto, com descontos de até 50% em diversas lojas da cidade e atividades especiais no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro Histórico.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra), com o Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindilojas) e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap).

As ações foram acertadas durante encontro entre os representantes das entidades na última sexta-feira (18); participaram da reunião o secretário de Trabalho, Wagih Hammoud, o superintendente da Semtra, Gustavo Hammoud, o presidente do Sindilojas, Humberto Máximo, e o diretor da Câmara Setorial de Comércio Varejista da ACIAP, Anwar Hamud.

Segundo o secretário Wagih Hammoud, o objetivo é criar uma tradição anual no comércio local, aproveitando datas comemorativas para estimular a circulação de recursos na cidade. “Nós combinamos com os empresários que, como parte das comemorações do Dia dos Pais, faríamos essa ação estendida. A “Liquida Paranaguá” é uma iniciativa piloto, que queremos transformar em uma data fixa no calendário do comércio. Isso é bom para movimentar a cidade e deixar o dinheiro circulando na economia”, afirmou.

Calçadão da Rua XV

A ação também contará com uma atividade no dia 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais, com a instalação de barracas no Calçadão da Rua XV de Novembro e a participação de instituições do Sistema S — Sesc, Senac, Senai e Sest/Senat — que vão oferecer atividades e serviços gratuitos à população. A ação acontece em uma sexta-feira e deve reunir comerciantes, consumidores e representantes do setor produtivo em um dia de intensa movimentação.

“Esse é mais um exemplo de que a união entre o poder público e as entidades representativas do comércio pode gerar bons frutos. O Liquida Paranaguá tem potencial para crescer e se consolidar como uma das principais ações de estímulo econômico da cidade”, concluiu o secretário Wagih Hammoud.

Com a promessa de preços atrativos e a expectativa de aumento nas vendas, a campanha também representa uma oportunidade para o fortalecimento das pequenas e médias empresas, além de contribuir com a geração de emprego e renda no município.

