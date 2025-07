A Secretaria Municipal da Mulher de Paranaguá (Semmu) realiza a II Roda de Conversa “Pretas Potência”, nesta sexta-feira (25), Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra*.

As atividades iniciam às 14h30 na sede da Semmu, localizada no Terminal Urbano de Ônibus.

“Nossa intenção é fazer uma roda de conversa para discutir políticas públicas para mulheres negras de Paranaguá, além de fortalecer os vínculos com os movimentos que lutam pela igualdade racial”, explica a secretária da Mulher, Daiane Christakis.

“Observando os números da violência contra a mulher, percebemos que as maiores vítimas são mulheres pretas ou descendentes, e em situação de vulnerabilidade social. Então, nada mais importante do que proporcionar momentos como esse para discutir políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Aproveito para convidar todas as mulheres pretas, brancas, das mais variadas raças e cores para participar desse evento conosco, a Secretaria da Mulher está aguardando todas de braços abertos”, completa Daiane.

II Roda de Conversa “Pretas Potência”

Data: 25/7

Hora: 14h30

Local: Sala de cursos da Semmu, localizada no Terminal Urbano.

* O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é 25 de julho. No Brasil a data foi instituída por lei como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma escrava que virou rainha e liderou um quilombo de negros e índios. Ela representa a luta e também a conquista e a força da mulher negra.