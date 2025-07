Defensoria Pública atende pessoas em situação de rua nesta segunda em Paranaguá

Foto: Daniel Caron/DPE-PR

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) oferecerá, na próxima segunda-feira (28), atendimento gratuito à população em situação de rua em Paranaguá, no início da ponte da Ilha dos Valadares. A ação faz parte das comemorações dos 377 anos da cidade, a serem completados na terça-feira (29).

A Defensoria prestará orientação e assistência para regularização de documentos, consulta processual e quaisquer outras demandas jurídicas e sociais do público. A equipe estará no local com a Van dos Direitos, um veículo próprio da DPE-PR para serviços itinerantes. O atendimento inicia às 16h e se encerra às 20h. Não haverá limite de senhas.

Para ser atendido, basta comparecer ao local. Documentos de identificação, caso a pessoa tenha consigo, poderão auxiliar na realização do serviço.

A atividade integra a programação do aniversário do município, que completa 377 anos na próxima terça-feira.

Van dos Direitos em Paranaguá

Local: Rua da Praia, esquina com Rua João Regis, s/nº, início da Ponte da Ilha dos Valadares

Dia: 28/07 (segunda-feira)

Horário: 16h às 20h