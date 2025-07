Festival de Inverno do Litoral terá 16 eventos esportivos neste fim de semana

Fotos: SEES

O Festival de Inverno que acontece no Litoral do Paraná abriu a edição 2025 dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs). Ele vai movimentar a região com uma maratona de 16 eventos distribuídos no sábado e no domingo (26 e 27), em Guaraqueçaba, Matinhos, Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Paraná e Morretes. É o último fim de semana. Ao longo do mês de julho foram realizadas disputas de mais de 40 modalidades esportivas.

Com a conclusão dessa primeira etapa, os JANs passam para a próxima fase, a do Norte Pioneiro, que acontece entre os dias 22 e 31 de agosto. Criados em 2019 pelo Governo do Paraná, eles são uma iniciativa inédita no País, que alia atividade esportiva, turismo e movimento à economia. A realização é da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), com apoio de federações, prefeituras e entidades parceiras.

Neste fim de semana, a programação começa no sábado com oficinas e disputas nas modalidades de Beach Tennis, Flag Football e LPO (Levantamento de Peso Olímpico). A agenda segue com competições de Surf em Guaratuba, o Triathlon na Praia Mansa de Caiobá, Motociclismo e Enduro Equestre em Pontal do Paraná, além dos E-Games e do Festival de Lutas, que ocorrem em Matinhos e Pontal, respectivamente.

O domingo (27) encerra oficialmente a etapa com destaque para o tradicional Arrancadão de Canoa em Guaraqueçaba, o Cross Country em Paranaguá, o Cicloturismo em Morretes e o aguardado Triathlon em Matinhos.

“As últimas semanas do Festival de Inverno já foram um sucesso e com certeza essa promete ainda mais. Teremos várias competições para fechar com chave de ouro essa primeira etapa dos JANs, com os melhores atletas de suas modalidades”, afirma Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).

Segundo o diretor, o evento extrapola o campo esportivo ao impulsionar a economia e movimentar o Litoral fora da alta temporada. “Estamos usando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Os JANs são uma ferramenta poderosa para transformar o potencial turístico do nosso Litoral em resultados concretos para a população”, ressalta.

Confira a programação completa:

Sábado (26)

Enduro Equestre, no Balneário Barrancos, em Pontal do Paraná (7h)

Levantamento de Peso Olímpico, no Aeroparque, em Paranaguá (8h)

Sábado e domingo (26 e 27)

Beach Tennis, na Arena JAN, em Matinhos (8h)

Flag Football, no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá (8h)

Pesca Embarcada (Festival do Pescador), na Praça Willian Michaud, em Guaraqueçaba (8h)

Corrida de Aventura, no Parque Municipal, em Guaratuba (8h)

Surf, no Brejatuba, em Guaratuba (8h)

Motociclismo, na Pista de Motocross, em Pontal do Paraná (8h)

Festival de Lutas JAN, na Associação Banestado, em Pontal do Paraná (8h)

E-Games, na Arena Vicente Gurski, em Matinhos (14h)

Domingo (27)

Triathlon, na Praia Mansa (Caiobá), em Matinhos (7h)

Cicloturismo, na Estação Ferroviária , em Morretes (7h)

Cross Country , no Morro do Holandês, em Paranaguá (7h)

Arrancadão de Canoa, na Praça Willian Michaud, em Guaraqueçaba (8h)