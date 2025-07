Curso gratuito de operação de câmera abre inscrições em Paranaguá

Olhar Atento para Contar uma História oferece 50 horas de capacitação com aulas remotas, práticas presenciais e masterclasses; formação acontece de 2 a 4 de agosto

A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e a plataforma educativa Narrativas de Impacto abriram as inscrições para a turma de Paranaguá do curso livre e gratuito Olhar Atento para Contar uma História, voltado à formação em operação de câmera para o audiovisual. Com 50 horas de duração, a capacitação combina aulas on-line, atividades presenciais e masterclasses com profissionais do setor. As vagas são limitadas e as inscrições seguem abertas até o preenchimento.

Destinado a pessoas iniciantes, atuantes na área ou interessadas em conhecer o audiovisual, o curso busca descentralizar o acesso à formação técnica e criativa, promovendo a diversidade e fortalecendo redes fora dos grandes centros urbanos. A formação em Paranaguá acontece entre os dias 02 a 04 de agosto, com aulas práticas presenciais na Associação de Cultura Popular Mandicuera – Espaço Cultural Casa Mestre Aorelio (Rua Crispim do Nascimento – Ilha dos Valadares).

O curso é parte de uma formação itinerante que percorre oito cidades do Paraná com o objetivo de descentralizar o acesso à qualificação técnica em audiovisual. O objetivo é apresentar os fundamentos básicos da linguagem visual cinematográfica e as técnicas de captação de imagens para diferentes produções audiovisuais, capacitando participantes com conhecimentos essenciais para atuar na equipe de câmera de projetos audiovisuais.

Formação acessível, descentralizada e diversa

A formação é conduzida por Di Florentino e Isabella Lanave. Di Florentino é cineasta, dramaturgo, especialista em Direitos Humanos e criador da plataforma Narrativas de Impacto. Dirigiu curtas premiados como O Muro e Vereda, além do longa Circular (2011), com Letícia Sabatella. Sua série infantil Ninhos em Movimento foi premiada e exibida em festivais internacionais como o Chicago International Children’s Film e o New York International Children’s Film.

Co-criadora do curso Olhar Atento, Isabella Lanave é artista visual e fotógrafa curitibana. Investiga temas como loucura, espiritualidade e corpo-território. Já expôs internacionalmente, foi destaque na revista TIME e atua também como diretora de fotografia. É formada em Jornalismo, com especialização em Saúde Mental, e mestranda em Artes Visuais.

“O curso é uma porta para conhecer e aprender mais sobre como a câmera olha para situações no cinema; uma introdução básica aos conceitos técnicos e reflexões críticas dos modos do olhar. Desejo que quem participe possa sair com vontade de colocar seus olhares em novas narrativas!”, explica Isa.

Para Di Florentino, Olhar Atento para Contar uma História é um convite para desenvolver um olhar sensível e a precisão técnica de quem deseja traduzir o mundo em imagens. “Queremos formar operadores de câmera que compreendam os enquadramentos, os contextos, as potências e as narrativas que emergem de cada território”.

A produção informa ainda que projeto reservará 50% das vagas para mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos que enfrentam barreiras históricas no acesso à profissionalização no setor audiovisual. Dessa forma, pretende garantir que essas populações tenham a oportunidade de se qualificar e ingressar no mercado audiovisual, contribuindo para um setor mais inclusivo e diverso.

Estrutura do curso

A formação combina aulas on-line assíncronas, plantões tira-dúvidas, encontros presenciais com atividades práticas (como montagem, desmontagem, operação de equipamentos e gravação de cenas), além de masterclasses exclusivas com especialistas em operação de câmera.

Serão desenvolvidas competências técnicas e criativas, permitindo que as pessoas participantes atuem em diferentes produções audiovisuais, ampliem seu repertório visual e criem suas próprias narrativas. Ao final do processo, cada participante deverá desenvolver um projeto prático: a gravação de uma cena de até um minuto, aplicando os conhecimentos adquiridos durante a formação. Os vídeos serão apresentados na última aula presencial. A certificação será concedida para quem atingir 70% de presença e participação nas atividades.

Este é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.



Curso livre de operação de câmera – Olhar Atento para Contar uma História

Paranaguá

Carga horária: 50 horas | Aulas on-line e presenciais

Inscrições abertas (até o preenchimento das 30 vagas)

Mais informações: Instagram @narrativasdeimpacto