Marinha alerta para ventos de até 60 km/h

A Marinha alerta para ventos, de direção Sudoeste a Sudeste, de até 60 km/h, com rajadas, no litoral norte de Santa Catarina e em todo o litoral do Paraná, a partir da tarde desta quarta-feira (20).

A ocorrência, na área costeira, deve durar até a noite de quinta-feira (21) na área costeira. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha o fenômeno é provocado por um sistema de alta pressão pós-frontal.

A Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar.