Palestras enfocam internet, democracia, gestão e política

O impacto da internet na democracia e nas políticas públicas é o tema de uma palestra promovida pelo Curso de Administração Pública da UFPR Litoral, na próxima semana.

A palestra intitulada: “Democracia Digital: Desafios para a Gestão Pública” será proferida pelo professor doutor Rafael Cardoso Sampaio, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná.

O evento terá início às 19h da terça-feira (20), no Auditório Juliano Fumaneri Weiss, Campus Litoral, em Matinhos. A participação é gratuita e aberta a toda comunidade. Aos inscrito, forne certificado de participação (4 horas).

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMwXItfkX4jwWr8AAe-WvTPtw0ea2OZ-wrbqB6NhzuGRnqxw/viewform?c=0&w=1

Em julho

O Ciclo de Palestras do Curso de Administração Pública continua no dia 7 de julho com o tema “Redes de Financiamento de Campanha no Brasil: Centralidade e Desempenho Eleitoral”, com o professor doutor Rodrigo Rossi Horochovski, do Setor Litoral.

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZP0SYITyy2xk4JL-KHSFitAsEZCSbOHJma9lMxHeT_2jzCQ/viewform?c=0&w=1

