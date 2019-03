Guaratuba firma parcerias para pesca sustentável e turismo náutico

Guaratuba comemorou o Dia Mundial da Água, 22 de março, firmando duas parcerias com o Governo do Paraná. Uma delas para o funcionamento do Centro de Produção e Propagação de Organismos Marinhos (CPPOM) e a outra para construção de uma base náutica na baía de Guaratuba.

Os protocolos de intenções foram firmados pelo prefeito Roberto Justus, pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes – representando o governador Ratinho Junior – pelo deputado estadual Nelson Justus e pelo diretor do Campus Paranaguá da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Cleverson Molinari Mello. A solenidade aconteceu no Iate Clube de Caiobá, situado no Município de Guaratuba. Na mesma ocasião, foi lançado o Guia Águas do Paraná, que traz o roteiro do turismo náutico no Estado.

Também em comemoração ao Dia da Água, Prefeitura, órgãos do Estado e Universidade Federal do Paraná realizaram um evento aberto à população no novo Terminal Turístico e Pesqueiro da Praça dos Namorados.

Parceria no CPPOM será ampliada e terá R$ 1 milhão por ano

O prefeito Roberto Justus destacou que os acordos firmados fortalecem duas das vocações de Guaratuba, que são o turismo e a pesca sustentáveis – a terceira é a agricultura, salientou.

Em 2018, a Prefeitura e a Unespar Paranaguá reativaram o CPPOM, situado no bairro Caieiras. No primeiro momento, a atuação foi voltada à educação ambiental com participação das escolas do Município. Os alunos aprendem noções de biologia marinha, a conhecer a importância dos manguezais e a se tornarem defensores da natureza.

Na renovação da parceria, o secretário Márcio Nunes informou que o Governo do Estado destinará R$ 1 milhão de recursos por ano, o que vai assegurar a nova fase: produção de peixes para repovoação da baía (robalos e outras espécies que estão sendo estudadas), incentivo à maricultura e piscicultura e o monitoramento da qualidade da água da baía de Guaratuba. Um recurso definido no ano passado pelo governo anterior acaba de ser liberado: R$ 279 mil da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que vai permitir que a Unespar compre diversos equipamentos de laboratório para o CPPOM.

De acordo com o diretor Cleverson Mello e com a professora Kátia Kalko Schwarz, a Unersidade também programa a realização de minicursos e a implantação de curso de pós-graduação em Administração Pública no local. Uma meta futura é a realização de um curso de graduação em Guaratuba.

Engenharia de Produção – Antes do início da solenidade, Cleverson Mello dirigiu-se ao deputado Nelson Justus para agradecer o seu empenho na implantação de Engenharia de Produção na Unespar Paranaguá. Ao Correio do Litoral, o professor disse que o deputado foi um das figuras chaves na conquista do curso, no governo de Cida Borghetti. O primeiro vestibular foi realizado em fevereiro e as aulas já começaram.

Governo quer construir base náutica em regime de concessão

Em relação à base náutica, o governo do Estado anunciou a retomada do projeto com a concessão do espaço através de um chamamento público. Roberto Justus destaca que a base será um grande atrativo para o turismo de barcos em Guaratuba, servindo de ponto para atrair novos visitantes e escala do turismo náutico das regiões Sul e Sudeste.

O editor do Guia das Águas Paraná, Ernani Paciornik, mostrou em sua publicação o potencial para o turismo náutico do Paraná, sobretudo para os pequenos barcos. O governo do Estado tem um projeto para receber navios de passageiros no Porto de Paranaguá. Paciornik destaca a vantagem do turismo de pequenos barcos e cita a estatística de que o passageiro de um barco de recreio (lanchas, iates e veleiros) gasta o equivalente a 100 passageiros dos navios de cruzeiro.

Paciornik é editor da Revista Náutica, a mais importante do ramo e que tem sede em São Paulo, mas foi frequentador de Guaratuba e do Iate de Caiobá desde a infância. Ele foi apresentado no início do evento pela procuradora-geral do Município, Denise Lopes Gouveia, que antes de falar sobre o significado do Dia Mundial das Águas e do lançamento do guia, cantou a música “Águas de Março”, de Tom Jobim, numa emocionante quebra de protocolo.

Dia das Águas para as crianças no Terminal Turístico Pesqueiro

Também em comemoração ao Dia da Água, a Prefeitura, Estado e Universidade Federal do Paraná realizaram um evento aberto à população no novo Terminal Turístico e Pesqueiro da Praça dos Namorados. Cerca de 500 alunos de escolas municipais participaram das atividades. Crianças emocionaram os presentes com a entoação do hino nacional pelos alunos da creche Criança Feliz e com a apresentação da Escolinha de Balé do Município.

Técnicos do Instituto Simepar mostraram o funcionamento de uma estação móvel de monitoramento meteorológico. O novo Instituto Água e Terra montou uma estação de monitoramento móvel para medir a qualidade da água em tempo real.

O Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná apresentou um estande com ossos de baleia, tartarugas, esqueletos de golfinhos e pinguim, crânios e barbatanas de baleias. A Polícia Ambiental Força Verde também esteve presente e distribuiu impressos sobre a Mata Atlântica e a proteção do Meio Ambiente. A equipe da Sanepar também participou mostrando o ciclo da água e a importância da correta ligação na rede de esgoto.

Presenças – Os eventos contaram também com as presenças dos prefeitos Ruy Hauer (Matinhos), Marcos Fioravante Casquinha (Pontal do Paraná), Hayssan Zahoui “Ariad Júnior” (Guaraqueçaba) e Gabriel Rosa (Cananéia-SP). O capitão dos Portos do Paraná, capitão de mar e guerra Rogério Machado, diretores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Turismo e de outros órgãos do Governo do Paraná, os vereadores Mordecai de Oliveira, Paulo Araújo, Alex Antun e Donizete Pinheiro, secretários municipais de Guaratuba, Matinhos, Pontal, Paranaguá, Morretes e Antonina, empresários, a e cidadãos em geral.