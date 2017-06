Feirinha de Guaratuba estreia com agricultura orgânica e diversidade

Alguns produtores rurais ficaram receosos e não vieram, mas quem decidiu apostar na Feira de Produtos e Sabores, neste sábado (17), no Centro de Guaratuba, comemorou os resultados.

Foram poucos feirantes, mas que trouxeram uma variedade de produtos para um público igualmente sortido: turistas, “locais” e funcionários públicos. Também havia moradores das proximidades e pelo menos duas residentes do bairro Nereidas: Silvia Buchalla e Neiva Fogaça – a advogada Silvia veio até com sacola de feira e levou para casa um pouco de tudo.

Nesta primeira edição, não faltou o Pastel da Feira, café, bolos do Clube da Melhor Idade, conservas, molhos da Dom Lourenço – uma empresa do bairro Figueira – pão caseiro do Maicon, filé de peixe, tarrafas (redes de pesca), orquídeas, doce palha italiana e pamonha.

Com preços atrativos como a banana prata a R$ 2,00 o quilo, banana ouro a R$ 3,00 e outros produtos não tão comuns como o taiá, um tubérculo com consistência entre a mandioca e batata doce, as duas bancas de produtores do Cubatão foram a grande atração do dia.

Luiz Veloso, Valdir Machado e Roseli Israel também ofereceram aipim (mandioca), pupunha, limão e mimosa. Deixaram de trazer verduras e outros legumes por causa do tempo ruim do início da semana, mas na próxima já anunciam que deverão ter alface, tomate, couve-flor, beterraba, repolho, cebolinha, salsinha e outros produtos. Todos com preço baixos e a qualidade da agricultura orgânica dos “sítios”, que ficam em uma APA, a Área de Proteção Ambiental de Guaratuba.

Na próxima edição da feira, outros produtores rurais que entraram em contato com a Secretaria da Cultura e do Turismo, que organizou o evento, e com a Secretaria das Demandas da Área Rural, devem participar. Além de verduras, frutas e legumes, deverão trazer diversas variedades de compotas e conservas.

Se depender da empolgação dos “feirantes” e dos organizadores, a feira acontecerá todos os sábados. Nos próximos dias, a Prefeitura vai conversar com os interessados para definir a periodicidade, que pode começar sendo mensal.

Feira de Produtos e Sabores de Guaratuba

Travessa Gratulino Freitas, Centro – no acesso à Praça dos Namorados, ao lado da Vitória Eletromóveis

