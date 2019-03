Dois jovens morrem afogados neste final de semana

O corpo de um jovem que se afogou na manhã de domingo (24) foi encontrado na manhã desta segunda-feira em Matinhos. O adolescente de 16 anos desapareceu no mar quando se banhava no balneário Costa Azul.

Outra morte aconteceu em Pontal do Paraná. Na manhã do domingo três rapazes se afogaram no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná. Um deles foi retirado da água por banhistas, outro pelos guarda-vidas e levadolevado para o Pronto Socorro, mas morreu durante o atendimento.