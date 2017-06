Motorista morre em acidente na BR-277

Um motorista de 31 anos morreu em acidente nesta madrugada de terça-feira (20), na descida da Serra do Mar, na BR-277.

Quatro caminhões se envolveram no acidente, que aconteceu por volta das 3h45, no km 31, na altura do município de Morretes. Chovia e a neblina era densa no momento do acidente.

Outro motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O tráfego em duas pistas no local só foi liberado às 10h49.

Com informações da PRF e Ecovia e site G1

