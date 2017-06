Guaratuba faz concurso de projeto para a Praça Central

A Prefeitura de Guaratuba promove o concurso nacional para selecionar o projeto de arquitetura da Praça Coronel Alexandra Mafra (“Praça Central”).

A revitalização da praça conta com recursos de R$ 750 mil do governo federal.

A comissão julgadora do concurso é composta pelos arquitetos e urbanistas Fausto André da Mota, Mirna Cortopassi Lobo e João Virmond Suplicy Neto. Eles selecionarão três concorrentes, a partir das propostas mais adequadas as bases do concurso, que são os aspectos históricos, flexibilidade, sustentabilidade, acessibilidade, construtivos e compatibilidade com o custo financeiro.

O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 21 de agosto. A premiação para o primeiro colocado será de R$ 6 mil, ao segundo classificado de R$ 4 mil e o terceiro receberá R$ 2 mil.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pelo site:http://www.iabprconcursos.com.br/concursoguaratuba

Além da premiação, o primeiro lugar geral assinará contrato com a Prefeitura de Guaratuba para o desenvolvimento do Projeto Executivo de Agenciamento e Paisagismo, Projetos Complementares e a Compatibilização dos Projetos. O valor desse contrato será de R$ 50.000.

Todos os detalhes, assim como o Edital, estão nas Bases do Concurso: http://www.iabprconcursos.com.br/concursoguaratuba/paginas/

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

